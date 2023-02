Chuva em BH: em 2h, Região Centro-Sul registra 39% do previsto para o mês

Na foto, chuva forte na Avenida Getúlio Vargas (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A press)

Bastaram duas horas para que o acumulado de chuvas chegasse a dois terços da média para todo o mês de fevereiro na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo dados da Defesa Civil municipal, choveu 69,1 milímetros somente neste domingo (12/2), o que representa 39% da média para o mês, que é de 177,7 milímetros.





No acumulado de fevereiro, choveu, na região, 106,5 milímetros (59,9% da média). Devido ao alto volume de precipitações, a Região Centro-Sul está sob alerta de risco geológico, válido até a próxima terça-feira (14).O acúmulo de chuvas também é grande nas demais regionais de Belo Horizonte, com o Barreiro na casa dos 87,6 mm (49,3%), Oeste 63,8 (35,9%) e Noroeste 56,8 (32%).

Neste período, a Defesa Civil de BH pede que as pessoas reforcem as medidas preventivas. "Saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193)", informa o órgão.

Confira o acumulado de chuva nas regiões de BH até as 17h deste domingo (12/02):

Barreiro: 87,6 (49,3%)

Centro Sul: 106,5 (59,9%)

Leste: 22,4 (12,6%)

Nordeste: 5,4 (3,0%)

oroeste: 56,8 (32,0%)

Norte: 3,0 (1,7%)

Oeste: 63,8 (35,9%)

Pampulha: 45 (25,3%)

Venda Nova: 20,8 (11,7%)

Recomendações durante a chuva: