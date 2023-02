Chuva em BH: vídeo mostra Rua Professor Moraes alagada

Chuva atingiu a Rua Professor Moraes (foto), em BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A forte chuva que cai sobre Belo Horizonte neste domingo (12/2) deixou alagada a Rua Professor Moraes, no Bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Um vídeo feito pelomostra a via com água acima do meio-fio em alguns pontos.Motoristas que passam pelo local nesta tarde têm dificuldade para transitar e dirigem com cautela. O alagamento segue até a esquina com a Avenida Getúlio Vargas, onde o nível das águas diminui.Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta de chuva de granizo para a cidade até perto das 17h15 . Perto das 16h, a chuva na Região Centro-Sul, segundo a autarquia, estava classificada no patamar "extremamente forte". Entre 16h20 e 16h25, porém, houve recuo e, agora, o temporal é nivelado como "forte".Iniciada no começo da tarde, a chuva deste domingo espantou foliões que almejavam curtir o pré-carnaval belo-horizontino. As águas frustraram, por exemplo, os planos dos jovens que foram à Savassi para assistir à apresentação do DJ KVSH, que montou um bloco para a edição deste ano da festa de momo