Criança de 2 anos vê pai matar homem supostamente por ciúmes

Uma criança de dois anos viu o pai cometer homicídio na noite deste sábado (11/02), no Centro de Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro.





O pai da menina pegou uma faca, que estava na mesa, e foi para cima do homem. No entanto, ele foi desarmado. A mulher entrou no meio para proteger o companheiro e foi esfaqueada na mão. No meio dessa confusão, a menina foi atingida com uma cotovelada.

O pai dela, segundo a PM, conseguiu pegar a faca de volta e desferiu diversos golpes na vítima, que morreu no local. Logo depois, eles conseguiram ajuda para ir ao hospital da cidade. O homem deixou a mulher lá e, temendo pela chegada da polícia, fugiu com a filha.

Quando os policiais militares chegaram ao hospital, a mulher explicou o que tinha acontecido. Ela disse que a briga foi ocasionada por ciúmes: a vítima teria flertado com ela, o que deixou o companheiro furioso. Por isso, sempre que se encontravam dava confusão.

Os policiais começaram a buscar pelo homem, até que receberam a informação de que ele estava em uma residência. Durante a madrugada deste domingo (12/02), encontraram o homem dormindo ao lado da filha. Ele admitiu ter cometido o crime e foi preso em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil.