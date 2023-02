BH tem chuva de granizo na tarde deste domingo (12/2) e atrapalha carnaval

Na Savassi, chuva espantou foliões que esperavam curtir o pré-carnaval (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 12/2/23)

Começou uma chuva de granizo aqui em BH. Quem foi pra bloquinho hoje vai passar aperto pic.twitter.com/AESSQNBkpK — Diego na Cova dos Leões (@difalabella) February 12, 2023 Das 15h35 às 15h40, segundo a Defesa Civil, a chuva na Região Centro-Sul foi classificada como "forte". Das 15h40 às 15h45, porém, a força do temporal retornou ao nível "extremamente forte". No mesmo período, a Região Oeste foi abatida por chuva de intensidade "forte". Na Região Noroeste, o aguaceiro estava no patamar "moderado", de acordo com as autoridades.









"Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas de energia elétrica. Nunca se abrigue ou estacione abaixo de árvores isoladas", lê-se em nota emitida pela Defesa Civil

15h19 - Possibilidade de granizo em Belo Horizonte nas próximas 2 horas. Redobre a sua atenção e adote medidas de proteção!@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/xkFh0jZgu1 %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 12, 2023

Belo Horizonte é atingida por chuvas fortes e de granizo em várias regiões neste domingo (12/2). Mais cedo a Defesa Civil emitiu alerta sobre a possibilidade de chuva de granizo na capital. Segundo a entidade, o ponto mais afetado por temporal, que cai desde o início da tarde, é a Região Centro-Sul, onde a intensidade das águas que caem foi de "moderada" para "extremamente forte".De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão do tempo para o domingo belo-horizontino era de tempestades isoladas com raios e trovões. A chuva, inclusive, espantou frequentadores de blocos como o do DJ KVSH , que prometia festa carnavalesca na Savassi.