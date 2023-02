Homem é morto depois de discussão em partida de baralho

PM precisou conter multidão que queria linchar autor confesso do crime

Por causa da discussão, o dono do bar expulsou os dois. No entanto, a vítima ficou próximo do estabelecimento, enquanto o rapaz que foi agredido, de 21 anos, foi para casa e disse que iria voltar.

Minutos depois ele retornou com uma faca e desferiu vários golpes na vítima. Uma pessoa que estava junto da vítima tentou intervir, desarmando o rapaz para evitar que ele desferisse mais golpes de faca na vítima. No entanto, não foi o suficiente para salvá-lo. A vítima morreu no local.

Após o crime, diversas pessoas que estavam no bar seguraram o autor para evitar uma fuga. Quando os policiais militares chegaram, viram que o rapaz corria risco de ser linchado. Ele foi algemado e colocado na viatura.

No entanto, segundo a PM, algumas pessoas estavam muito nervosas e, mesmo com o rapaz na viatura, ainda tentaram agredi-lo. Os policiais tiveram que usar spray de pimenta para conter a multidão.

Na ida para a delegacia, o homem admitiu o crime. Ele foi preso em flagrante e o caso será investigado pela Polícia Civil.