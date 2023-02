BH: Defesa Civil alerta para chuvas entre 50 e 80 mm

Na foto, chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, Região Centro-Sul de BH (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press)

Risco geológico

Recomendações durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

A intensidade das chuvas em Belo Horizonte deve aumentar consideravelmente até esta segunda-feira (13/2). Com o temporal das últimas horas, a previsão da Defesa Civil da cidade é de que as precipitações cheguem a até 80 milímetros.O alerta é válido até as 8h de amanhã. Há, ainda, a possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Por isso, o recomendado é que seja redobrada a atenção para áreas com risco de inundação e alagamentos.Só nas últimas duas horas, a região Centro-Sul de BH já ultrapassou um terço do volume de chuvas esperado para todo o mês de fevereiro . A média climatológica é de 177,7 mm, e, só neste domingo, choveu 39% do estimado para a região.Segundo a Defesa Civil, as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de chuva moderada a forte nas próximas três horas. Mais cedo, o órgão chegou a emitir alerta sobre a possibilidade de chuva de granizo na capital.Durante a chuva deste domingo, a Rua Professor Moraes , no Bairro Funcionários, ficou alagada até a esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Motoristas que passavam pelo local nesta tarde tiveram dificuldade para transitar e dirigiam com cautela.Devido ao grande volume de chuvas das últimas horas e a tendência de mais temporais para os próximos dias, BH está sob risco geológico moderado a forte até terça-feira (14/2).Desde dezembro, a capital mineira segue em constante alerta para deslizamentos e desabamentos em praticamente todas as regionais.A Defesa Civil pede atenção redobrada da população ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.