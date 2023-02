Vídeo: chuva causa alagamento e deixa carros debaixo d'água em Mariana

As fortes chuvas que caíram em Mariana, na Região Central do estado, na tarde desse domingo (12/2), causaram alagamento e deixaram veículos completamente submersos no Bairro Barro Preto. Não houve feridos, mas muitas pessoas perderam bens pessoais. Veja vídeos:

Carros ficaram submersos e pessoas se arriscaram em maio à inundação para tentar salvar bens pessoais (foto: Redes Sociais)









A Prefeitura publicou, em suas redes sociais , vídeos de equipes da Defesa Civil municipal atuando junto às famílias atingidas. Pelo menos um trator e um caminhão pipa foram empenhados na limpeza e desinfecção das ruas inundadas.





As equipes começaram a trabalhar na tarde de ontem, dentro do plano de contingência já existente no município, e seguem no local nesta segunda-feira (13/2).





A área atingida, entre a Travessa Monsenhor Rafael Coelho e a Rua João Ramos Filho, no Barro Preto, é cortado por um córrego e possui histórico de alagamento.





De acordo com a Prefeitura de Mariana, existe um projeto de uma grande obra para evitar o problema do alagamento na região, mas para as intervenções começarem, o órgão diz que é preciso que haja um período de estiagem. Até então, somente ações paliativas estão sendo realizadas.