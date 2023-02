Cachorros caem em bolsão de água em Araguari e mobilizam bombeiros

Os cachorros não tinham como sair do poço (foto: Dibulgação/CBMG) Quatro cães foram salvos pelo Corpo de Bombeiros depois de caírem em um bolsão para contenção de águas de chuva, em Araguari. Eles estavam em meio à água suja, que quase os encobria.

Os animais não teriam chance de saída do bolsão, após a queda nessa terça-feira (7/2), no distrito de Amanhece, no Município do Triângulo Mineiro. Pessoas que passaram pelo local avisaram aos militares e pediram o socorro.

Os bombeiros conseguiram içar os cães e tirá-los sem outros riscos. Assim que resgatados do poço, eles fugiram para uma fazenda vizinha.%u2063%u2063

%u2063Uma vistoria de orientação por parte da Defesa Civil vai acontecer na fazenda. O objetivo é que a cerca seja devidamente fechada, evitando o acesso de animais menores.%u2063