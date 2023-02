Homem põe fogo na casa com filho cadeirante e neta dentro e foge

Fogo em casa em Montes Claros foi combatido pelo Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/MG)

A Polícia Militar procura por um homem de 58 anos, que, de acordo com boletim de ocorrência da corporação, ateou fogo na própria casa. O filho, cadeirante, de 34, e a neta, de 4, estavam dentro da residência no momento. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (7/2), no Bairro Mangues, em Montes Claros, no Norte de Minas.