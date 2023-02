Incêndio deixa pavilhão de asilo destruído

A sala de costura, chamada de pavilhão, de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) foi destruída por um incêndio, nesta terça-feira (7/2). A instituição em Dores do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas, abriga 55 pessoas.



O local atingido pelo fogo é usado para reformas de roupas para doações. A causa do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser apontadas pela perícia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou por volta das 5 horas. As chamas foram controladas por policiais militares com o apoio de moradores, até a chegada dos bombeiros.