Casal, com filha de 4 anos, é preso transportando 42 kg de maconha

Droga estava em uma caixa e em uma mala no veículo do casal

Um casal que viajava com a filha de 4 anos foi preso com mais de 40kg de maconha, em Uberlândia, na noite dessa segunda-feira (6/2). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a abordagem na rodovia BR-365.De acordo com os policiais, homem e mulher fingiam fazer uma viagem de família para transportar a droga.Entretanto, ao vistoriar o porta-malas do veículo, os policiais encontraram a droga guardada em uma mala e em uma caixa.Eram 45 tabletes que, pesados, chegaram a 42kg. Após o fracionamento da droga, ela poderia ser vendida por mais de R$84 mil.Os detidos se recusaram a explicar quem seria o fornecedor e disseram só transportar a substância.Além de presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o homem e a mulher podem responder por corrupção de menores, por usarem sua filha durante a prática criminosa. -->