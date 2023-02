R$ 21 mil em dinheiro: homem é roubado em estacionamento particular

Segue rastreamento da PM de Uberaba para localizar e prender o suspeito do roubo a mão armada (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem, de 37 anos, funcionário de um posto de combustíveis de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi assaltado dentro de um estacionamento particular, localizado no centro da cidade, na tarde desta segunda-feira (6/2), por um motociclista que, provavelmente, o seguiu até o local. O suspeito está foragido.

Em seguida, a vítima contou que jogou no chão a quantia de R$ 21 mil em dinheiro, que era transportada dentro de uma caixa de toner de impressora. O dinheiro roubado ia ser depositado em uma agência bancária da região central de Uberaba.

Ainda conforme relato da vítima à PM, depois do roubo, o suspeito apontou a arma para o dono do estacionamento e disse algumas palavras que não foi possível compreender.

O homem disse também aos militares que sempre faz depósitos em dinheiro do posto e estaciona em locais diferentes e que, por isso, acredita que foi seguido pelo assaltante.