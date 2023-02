Preso homem que tentou estuprar idosa de 69 anos em Rubelita

Igreja Senhor Bom Jesus, na cidade de Rubelita, cuja comunidade está abalada com o crime (foto: Arquidiocese de Montes Claros)

Um homem de 40 anos, suspeito de estuprar uma idosa de 69 anos, que tem problemas de locomoção, foi preso pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (6/2). O crime ocorreu no último domingo (5/2), na comunidade Veredas, em Rubelita, no norte do estado.

A denúncia foi feita pelo filho da vítima. Ele contou aos policiais militares que o homem chegou na casa dele embriagado e que, naquele momento, a mãe estava sozinha.

Aproveitando-se da situação, o homem tirou a bermuda e deixou o órgão genital à mostra. Em seguida, agarrou a idosa por trás e passou a apalpar a genitália dela.

A mulher tentou se desvencilhar, caiu e sofreu uma fratura na perna esquerda. Ela começou a gritar, o que chamou a atenção de um vizinho, que foi até a casa e expulsou o homem.

Levado para a delegacia de Salinas, o homem negou ter atacado a mulher. Mas ele foi reconhecido pela única testemunha, o vizinho. Ao levantar a ficha do suspeito, descobriu-se que ele já foi preso por furto e roubo. Nas investigações, outras vizinhas contaram que já tinham sido ameaçadas pelo mesmo homem.