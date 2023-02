Polícia de Lavras esclarece morte de idosa de 68 anos

Homicídio foi esclarecido por policiais da Delegacia de Polícia Civil de Lavras (foto: PCMG)

O assassinato de uma idosa, de 68 anos, ocorrido no dia 12 de setembro de 2022, na cidade de Lavras, no sul do estado, foi esclarecido pela Polícia Civil, que prendeu os dois suspeitos de autoria.



São uma mulher de 32 anos e um homem de 34. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e emboscada, e também por ocultação de cadáver. O homem já estava preso desde novembro do ano passado. A mulher foi presa na segunda-feira (6/2).

A princípio, o caso era tratado como desaparecimento mas, logo nas primeiras investigações, os policiais encontraram indícios de que teria sido crime de homicídio.

Os investigadores apuraram que o suspeito, que tem diversas passagens pela polícia, teria matado a vítima com um tiro na cabeça. Já a mulher teria sido a responsável por atrair a idosa, oferecendo-lhe carona.

Investigações apontaram que a vítima foi levada para um local ermo, na zona rural de Lavras, onde foi morta. O casal enrolou o corpo em um lençol e ocultou o cadáver naquela região.

No dia 3 de outubro, o corpo foi encontrado, e foi necessário um exame de DNA para confirmar a identidade da vítima, pois já estava em adiantado estado de decomposição.

A motivação para o crime, segundo os policiais, estaria relacionada ao tráfico de drogas. A polícia trabalha com a hipótese de que o suspeito, conhecido no local pelo envolvimento na atividade ilícita, estaria sendo denunciado às autoridades pela vítima. O casal foi encaminhado para o sistema penal.