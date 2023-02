Telhado de bar pega fogo e desaba em Januária

Os bombeiros precisaram utilizar 1.100 litros de água para controlar o incêndio (foto: CBMMG)



O telhado de um bar pegou fogo na madrugada de hoje (7/2), no bairro Boa Vista, em Januária. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 00h50 e o incêndio foi controlado. Não houve vítimas.





De acordo com o zelador do imóvel, possivelmente, o incêndio começou por conta de um curto-circuito na fiação, que era fixada na estrutura de madeira do telhado.

No incêndio, foi queimada a estrutura do telhado, que desabou parcialmente, ficando os escombros sobre a laje do imóvel.





Ao chegarem ao local, os bombeiros estudaram a situação utilizando materiais e equipamentos de combate a incêndio urbano. Os militares controlaram as chamas com aproximadamente 1.100 litros de água.





Com o fogo controlado, os bombeiros realizaram o rescaldo de todo o material combustível para evitar uma possível reignição.