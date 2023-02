Homem é morto com tiros na cabeça em Ibirité

Quando a Polícia Militar chegou, o homem já estava morto (foto: Reprodução)

Um homem, de 38 anos, foi encontrado morto em uma rua do bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (14/2).

Segundo a Polícia Militar, o homem estava no chão da rua com marcas de tiros no rosto e nas costas.

A irmã do homem reconheceu o corpo. Segundo ela, o irmão era usuário de drogas e tinha envolvimento com tráfico, mas não soube dizer se tinha dívidas com traficantes.

A perícia constatou quatro tiros, que atingiram a cabeça e as costas dele.

Junto ao corpo, a polícia encontrou pedras de crack, maconha e cocaína.

Até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.