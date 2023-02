Casal é assaltado e feito refém em sítio na Grande BH

Carro roubado foi localizado em bairro de Contagem e um homem foi preso (foto: Reprodução)

Um casal foi feito refém durante assalto na madrugada desta segunda-feira (13/2) em um sítio de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, um homem, de 51 anos, e uma mulher, também de 51, estavam dormindo quando escutaram um barulho forte do corredor. Logo depois, a porta foi arrombada e três homens anunciaram o assalto.

Os suspeitos renderam e amarraram o casal. Duas televisões, um aparelho de som, uma secretária eletrônica, dois relógios, dois celulares, três alianças, um cordão de prata, R$ 205 e o carro da família foram levados.

Em conversa com os militares, o casal informou que não conseguiu ver as características dos suspeitos por causa da escuridão da casa, mas que um deles estava com uma arma com mira laser.

A Polícia Militar rastreou a região e localizou o carro levado no Bairro Jardim Laguna. O homem que dirigia o veículo foi preso e alegou que não participou do assalto, mas que recebeu R$ 50 para abandonar o carro.

Leia mais: Idoso tenta matar a própria filha após briga por causa de bebida

As vítimas não souberam confirmar se o homem preso participou do crime.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que investiga o caso.