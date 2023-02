Mulher é presa com 15 tabletes de cocaína avaliados em R$ 2,9 milhões

Droga estava escondida em mala de passageira, de 24 anos, que foi presa (foto: PRF/Divulgação)

Uma mulher, de 24 anos, foi presa por tráfico de drogas durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

De acordo com a PRF, a apreensão de drogas aconteceu durante uma abordagem em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Petrolina, em Pernambuco, na altura do km 871 da rodovia.

Em vistoria, os policiais localizaram os 15 tabletes de cocaína dentro da mala da mulher, que não informou para onde levaria a droga.

A PRF estima que, caso fosse negociada, a droga apreendida poderia render R$ 2,9 milhões aos traficantes.

Os policiais deram voz de prisão à passageira, que foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.