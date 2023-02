Homem é preso com submetralhadora e grande quantidade de droga na Grande BH

179 pinos de cocaína junto de três porções grandes da mesma droga e 404 buchas e meia barra de maconha foram apreendidos com o suspeito (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (12/2) no bairro Neviana, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Com o suspeito a Polícia Militar encontrou uma submetralhadora artesanal.

A operação policial aconteceu em repressão ao tráfico de drogas e resposta a alguns homicídios na região. O local já é monitorado por ser área de conflito entre duas gangues de tráfico de drogas.

O homem foi flagrado com foi preso em flagrante com uma submetralhadora carregada, 62 munições de calibres diferentes e um carregador. De acordo com a PM, o suspeito confessou que a arma é por causa da guerra na região.

Ao todo, a polícia apreendeu 179 pinos de cocaína, 404 buchas de maconha; três porções grandes de cocaína e meia barra de maconha.

Também foram encontrados no local duas balanças de precisão, uma caderneta de anotações, um celular e R$ 1122.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.