Polícia Militar apreende droga que seria vendida no Carnaval

Policiais chegaram às barras de maconha depois de uma denúncia anônima (foto: PMMG)

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, dois homens, de 23 e 28 anos, que tinham em seu poder 74 quilos de maconha em barras. A prisão foi na noite dessa segunda-feira (06/02), no Bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o sargento Renato, da Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que o Bairro Vera Cruz estaria sendo abastecido com drogas, já com vistas ao Carnaval.

Os militares foram, então, até as três casas que tinham sido indicadas na denúncia e conseguiram apreender a droga e os suspeitos.



Ao chegaram a um dos imóveis, os dois homens estavam separando e embalando a droga para a venda, que seria feita no Beco Dama da Noite. No total foram apreendidas, além das barras, 400 buchas de maconha.