Polícia tenta desarticular quadrilha que tem filho de ex-jogador de futebol

Droga foi apreendida dentro de um galpão que tinha sido garagem de empresa de ônibus (foto: PMMG) A Divisão de Tóxicos e Entorpecentes da Polícia Civil investiga um homem, preso no último sábado, que seria dono de 310 quilos de maconha, apreendidos pela Polícia Militar, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações dos policiais , o homem preso é integrante de uma organização criminosa, que utilizava a sede da empresa como fachada para armazenar entorpecentes que são originários Bolívia.

As investigações apontam que a droga entrou no Brasil via estado do Mato Grosso. O objetivo da polícia, agora, é identificar outros integrantes da quadrilha e também o modus operandi da organização para fazer a droga chegar até a Grande BH.