Homem é esquartejado com serra elétrica em BH

Corpo foi encontrado já em estado avançado de decomposição no bairro Santo Antônio, em BH (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Quem é a vítima?

Histórico de crimes

O corpo, de um homem ainda não identificado, foi encontrado esquartejado dentro de um apartamento no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desse domingo (5/2). A suspeita é de que a vítima seja uma pessoa em situação de rua.O autor, um jovem de 23 anos, confessou o crime à advogada dele, que acionou a Polícia Militar (PM). O relato foi feito pouco antes de o suspeito, que sofre de esquizofrenia, se internar em um hospital psiquiátrico no bairro Santa Efigênia, região Leste de BH.Ao chegar ao apartamento, os militares sentiram um forte cheiro de putrefação. Uma serra elétrica com vestígios de sangue foi apreendida no local. As parte do corpo da vítima foram encontradas em sacos plásticos no banheiro, já em estado avançado de decomposição.Segundo a PM, não foi possível identificar a vítima, devido ao estado do corpo. Imagens da câmera de segurança do prédio mostram que, na última quarta-feira (1/2), um homem carregando uma sacola azul entrou no prédio acompanhado do suspeito.O homem não foi visto saindo do local, o que sugere que ele seria a vítima encontrada no apartamento. A suspeita é de que ele seja uma pessoa em situação de rua, que vive na região.Vizinhos do suspeito informaram à polícia ter ouvido uma série de barulhos vindos do apartamento dele. Eles chegaram a reclamar do problema com o síndico do prédio.O jovem já havia confessado a autoria de outro crime, ocorrido em julho de 2017 na região do Barreiro, também em BH. Na ocasião, ele teria 17 anos e após se entregar a Polícia Militar, ele assumiu que matou a própria mãe.A vítima foi encontrada amordaçada e amarrada com fita crepe e usava uma espécie de máscara.