Filho encontra pai de 79 anos morto com afundamento no crânio

Vítima foi encontrada na cama de um dos quartos da casa, na rua Principal, com alguns hematomas nas pernas, além da lesão na cabeça (foto: Google Street View/Reprodução)

Um idoso de 79 anos foi encontrado morto com afundamento no crânio, na manhã deste domingo (5/2), em uma residência no Morro do Papagaio, perto da barragem Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



19:06 - 05/02/2023 Prefeito que atropelou e matou mulher em Minas 'lamenta precoce perda' Um idoso de 79 anos foi encontrado morto com afundamento no crânio, na manhã deste domingo (5/2), em uma residência no Morro do Papagaio, perto da barragem Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.Conforme informações da Polícia Militar, o corpo foi achado pelo filho na cama de um dos quartos da casa, na Rua Principal, com alguns hematomas nas pernas, além da lesão na cabeça.



Apesar das marcas no corpo, a polícia não identificou nada que leve a uma suspeita de homicídio. Além disso, a família relatou às autoridades que a vítima estava bebendo com muita frequência nos últimos dias.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).