Prefeito que atropelou e matou mulher em Minas 'lamenta precoce perda'

Tiago Dalpério, prefeito de Tombos, na Zona da Mata de Minas Gerais, usou as redes sociais para se manifestar a respeito da morte de Bianca Maria Almeida Florindo, de 28 anos. A jovem foi atropelada pelo chefe do Executivo na noite de quarta-feira (1º/2), na RJ-220, entre Porciúncula e Natividade, no estado do Rio de Janeiro, conforme registro da Polícia Militar.Em comunicado emitido nesse sábado (4/2), o prefeito destacou que “imediatamente após tomar conhecimento acerca dos fatos, se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial competente e prestou esclarecimento sobre os mesmos”.

Veículo passou em alta velocidade e seguiu viagem, diz PM

Dalpério completou ressaltando que “permanece à disposição das autoridades policiais a fim de prestar eventuais e quaisquer esclarecimentos necessários para a apuração das causas que provocaram o acidente”.Por fim, o mandatário de Tombos disse que “lamenta profundamente a precoce perda da jovem Bianca, compadecendo na dor da família pela irreparável perda”.Conforme relatado na ocorrência, policiais do 29° Batalhão da PMERJ faziam patrulhamento na RJ-220, quando se depararam com Bianca e a moto dela no chão. Os militares desocuparam a viatura para, posteriormente, retirar a mulher do solo e prestar atendimento. Enquanto conversavam com ela, “veio um veículo em alta velocidade e a atropelou, tomando sentido a Porciúncula”.