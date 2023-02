Criança de 2 anos morre em incêndio de apartamento

Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, já não havia mais fogo no imóvel (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press - 04/01/2023)

Uma criança de 2 anos morreu depois que o apartamento em que morava pegou fogo na noite desse sábado (4/2), no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de BH.Ela chegou a ser encaminhada com queimaduras graves para o Hospital João XXIII, onde morreu, segundo a Polícia Militar.





No local, os bombeiros verificaram que somente o quarto foi atingido diretamente pelas chamas. Outros cômodos sofreram danos secundários por causa do calor. Como não havia mais fogo no imóvel, a equipe fez apenas o rescaldo.





Os militares informaram que, antes da chegada da equipe, vizinhos retiraram as crianças do apartamento e levaram o menino de 2 anos para o hospital.

A Polícia Civil foi acionada para perícia e a Polícia Militar também esteve no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que "tão logo acionada, deslocou a perícia oficial ao local para realizar os trabalhos de praxe e coletar elementos que irão subsidiar a investigação. A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar e, tão logo seja possível, mais informações serão fornecidas."

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no primeiro andar do prédio. Segundo os militares, testemunhas confirmaram que dois irmãos, de 2 e 4 anos, estavam sozinhos em casa. O mais novo estaria dormindo quando o mais velho teria colocado fogo em um móvel do quarto em que eles estavam.