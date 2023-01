Incêndio atinge Farmácia Popular e estoque de medicamentos é perdido

Corpo de Bombeiros foi ao local do incêndio por volta das 6h (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio de grande proporção atingiu a Farmácia Popular de Matias Barbosa, na Zona da Mata, na manhã desta segunda-feira (30/1). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas provocaram a perda total dos medicamentos disponíveis no estoque do município.