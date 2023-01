Fábrica de buchas desaba em Cipotânea e 80 pessoas deixam suas casas

O Corpo de Bombeiros fez varredura em busca de possíveis vítimas do desabamento (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma fábrica de buchas desabou no final da tarde desse domingo (29/1), em Cipotânea, na Região do Campo das Vertentes, e, de acordo com a prefeitura municipal, 80 pessoas tiveram de deixar suas casas preventivamente. Ninguém ficou ferido.









De acordo com os Bombeiros, por volta das 17h30 de domingo, a corporação foi acionada para atender a um desabamento. No local colapsado, havia, no pavimento térreo, uma fábrica de buchas vegetais, que estava fechada no momento dos fatos. Os andares superiores do prédio ainda estavam em fase final de acabamento em sua alvenaria, e, por isso, não continha moradores nem trabalhadores.





Especialistas em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas fizeram uma varredura no local para se certificar que realmente não havia vítimas do desabamento.





Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil vistoriaram as edificações vizinhas que também foram afetadas. A Prefeitura de Cipotânea informou que 13 imóveis foram evacuados e cerca de 80 pessoas no total foram afetadas, sendo muitas delas desabrigadas e realocadas em moradias sociais custeadas pelo município.