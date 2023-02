Mulher morre atropelada na frente do marido por jovem supostamente bêbado

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na manhã deste domingo (5/2) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma mulher de 51 anos, que fazia caminhada ao lado do marido, morreu após ser atropelada em São José da Barra, no Sudoeste de Minas Gerais, por um jovem de 24 na manhã deste domingo (5/2).Segundo registro da Polícia Militar, ele voltava de uma festa, quando passou por cima da vítima que caminhava na Avenida Integração, que liga o distrito de Bom Jesus dos Campos à zona rural da cidade.Durante a abordagem, os militares notaram que o condutor do automóvel apresentava sinais de embriaguez, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e terminou preso em flagrante, sendo levado à delegacia da Polícia Civil.Em depoimento à PM, o marido da vítima relatou que caminhava com a esposa, quando percebeu a aproximação de uma caminhonete em alta velocidade e fazendo zigue-zague na pista. O homem disse que o veículo passou direto por ele e atingiu sua mulher, que estava poucos metros à frente.A Polícia Militar acionou o Hospital Municipal, que encaminhou uma equipe do pronto-socorro para atender a vítima. Conforme as autoridades, o veículo foi parar a 15 metros adentro de um milharal.Antes disso, uma testemunha informou à polícia que populares auxiliaram na retirada da mulher debaixo do veículo para que a equipe médica realizasse o atendimento. O óbito foi constatado ainda no local.Após perícia da Polícia Civil, o corpo da vítima – que é natural de Sertãozinho (SP) – foi entregue à Funerária São Vicente, de Alpinópolis, também no Sudoeste de Minas.