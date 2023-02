Homem bate nos pais, usa dinheiro do pão para comprar droga e vai preso

Conforme denúncia anônima, o homem era agressivo e ameaçou colocar fogo na casa dos pais (foto: Foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)





Um lutador de jiu-jitsu de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir os pais idosos. A mãe tem 70 anos e o pai, 80. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (9), em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.









O homem também ameaçava pôr fogo no imóvel onde os pais moram, caso não conseguisse o que queria. As vítimas também relataram que tiveram de trancar alguns cômodos com cadeado para que o suspeito não roubasse objetos para trocar por entorpecentes.





A equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará foi até o local, mas traficantes da região avisaram ao homem da chegada dos agentes e ele não foi encontrado. As equipes se separaram, enquanto uma delas foi atrás do suspeito, a outra permaneceu na casa.





Horas depois, o homem chegou à residência gritando e querendo saber quem tinha feito a denúncia. Ele foi preso em flagrante com duas pedras de crack e um cachimbo artesanal. O dinheiro que ele utilizava para comprar a droga era reservado para comprar pão para os pais.





O homem foi encaminhado para a delegacia, foi interrogado e direcionado para o sistema prisional. O suspeito permanece à disposição da Justiça.