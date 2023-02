Homem é preso suspeito de quebrar a parede e furtar casa lotérica

Casa lotérica foi invadida durante a madrugada desta sexta-feira (10/2) e Polícia Militar foi acionada via 190 (foto: Reprodução)

Um homem, de 25 anos, foi preso suspeito de furtar uma casa lotérica no Centro de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (9/2).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 com informações de que um homem quebrou a parede da loja e tentou arrombar o cofre.

Quando os agentes chegaram, o suspeito tentou fugir pelo telhado, mas caiu e foi preso em flagrante. Com ele, a PM localizou uma bolsa com cerca de R$ 3 mil da lotérica.

Em conversa com os militares, ele afirmou que é de Brasília, se hospedou em um hotel no centro da cidade e que combinou o furto com outros dois homens, que fugiram com a chegada da PM.

O suspeito ainda contou que já roubou outras duas lojas em shoppings da capital. Os outros dois homens não foram localizados.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.