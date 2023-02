Operação conjunta prende 24 pessoas suspeitas de furto de carga

Ação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal prendeu 24 pessoas na tarde dessa quinta-feira (9/2) (foto: PCMG/Divulgação)

Um grupo de 24 pessoas foi preso na BR-116 nessa quinta-feira (9/2) suspeito de furto de carga de uma carreta, no município de Leopoldina, na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Civil, seis veículos também foram apreendidos, sendo que no interior de alguns deles havia parte do material saqueado. A operação contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o delegado Rafael Sporck, a carreta saiu de Araras, no estado de São Paulo, com destino ao Espírito Santo, carregada com 32 toneladas de iogurte e demais produtos de laticínios, mas tombou na altura do km 785 da BR-116.



“As polícias continuam atentas, no sentido de reprimir a prática criminosa. É uma ação conjunta, rápida e que vai se tornar constante, pois é um ato que vem ocorrendo de forma reiterada na cidade”, afirmou o delegado.

Segundo informações do capitão Getúlio, da Polícia Militar, no total, 21 homens e três mulheres foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.