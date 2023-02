Vingança: homem é baleado depois de chamar pessoa de ''negão''

Crime aconteceu na rua Joaquin Calixto. Homem baleado está internado (foto: Reprodução/Google Street View)





Um homem levou um tiro na porta de casa em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e a polícia suspeita que tenha sido uma vingança. Ao ser socorrida, a vítima informou que tinha chamado um homem de "negão" horas antes de ser baleado.









Durante o atendimento, ele contou que antes do crime, ele passou por um homem negro e o chamou de "negão". Já à noite, ele estava sentado na porta de sua residência, quando dois homens apareceram em um veículo e perguntaram se ele trabalha com recicláveis.





Ao responder que sim, um dos indivíduos, de dentro do carro, perguntou se ele sabia "com que está mexendo?, completando que iria "estourar a cabeça da vítima". Nesse momento, o criminoso sacou uma arma e atirou no tórax do homem.





Foi uma vizinha que ouviu o tiro da tentativa de homicídio e encontrou a vítima já caída na rua. Ele precisou ser internado no Hospital Regional.





Os autores ainda não foram identificados.