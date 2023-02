Homem é morto com seis tiros no rosto, pés amarrados e bermuda abaixada

De acordo com a PM, testemunhas que não quiseram se identificar o homem morto é suspeito de estupro na região (foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, foi morto com seis tiros no rosto na noite dessa quarta-feira (8/2), no bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia militar foi acionada após moradores da região escutarem disparos de arma de fogo. O corpo foi encontrado em um lote vago.

A vítima estava com os pés amarrados, uma blusa azul envolvida nos braços e uma bermuda vermelha abaixada.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas que não quiseram se identificar informaram que o cadáver é de um suspeito de estupro na região.

A perícia constatou seis tiros no rosto, um no pescoço, um no queixo e um em uma das orelhas, além de machucados e escoriações pelo corpo.

Na mão esquerda, a vítima tem escrito “Deus é Fiel”; no peito, “Maria”; e nas costas , “Quem traiu vai pagar”.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar o caso.