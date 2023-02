Homem que capinava com o irmão é morto quando ia beber água

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros em Correntinho, Zona Rural de Guanhães, no Vale do Rio Doce. O crime foi no final da tarde dessa segunda-feira (6/2).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima estava junto do irmão capinando em um sítio. No final da tarde, chegou um carro com três ocupantes. O motorista desceu, entrou na propriedade e foi falar com o irmão da vítima.

O motorista retornou até o carro, conversou com os outros dois e, logo depois, o trio entrou na propriedade e foi em direção ao irmão da vítima.

No meio do caminho, a vítima passou pelo trio. Segundo a PM, ele estava indo beber água. Neste momento, um dos homens sacou a arma e atirou. O rapaz morreu na hora.

Após o crime, os três fugiram. A suspeita da PM é que a vítima tenha sido confundida com o irmão e tenha sido morta por engano.

Motorista disse que foi ameaçado

Ao chegar ao local do crime, os policiais conversaram com o irmão da vítima, que passou as informações sobre o motorista. Os PMs se dirigiram até um outro sítio e encontraram o homem no local. Aos policiais, ele confessou que esteve presente na hora do crime.

Contudo, ele contou aos PMs que o atirador e o comparsa chegaram no sítio em que ele trabalha, almoçaram e, depois de comer, ordenaram que ele os levasse até o irmão da vítima. Segundo o motorista, ele foi ameaçado com arma de fogo. Por ter feito o transporte dos suspeitos, ele foi preso pela PM.

Os policiais seguiram procurando pelo atirador e pelo comparsa, mas não os encontraram. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).