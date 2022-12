Dupla mata homem a tiros e deixa adolescente ferido em Conselheiro Lafaiete

Um homem morreu e um adolescente ficou ferido após serem baleados em um bar localizado no Bairro São Benedito, em Conselheiro Lafaiete, interior de Minas. O crime aconteceu por volta de 2 horas da manhã deste sábado (10/12).

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois rapazes, sendo um adolescente de 16 anos, atiraram em pessoas que estavam no local. Em seguida, eles fugiram.

O outro ferido foi um adolescente, de 17 anos, atingido no braço esquerdo. No entanto, ele se recusou a passar informações, alegando que estava de costas no momento do tiroteio e que, por isso, não viu quem eram os autores.

A dona do bar, namorada da vítima que morreu no tiroteio, disse que estava dentro do estabelecimento e que somente ouviu o barulho dos tiros.





Os policiais conversaram com outras pessoas que estavam no local na hora do crime e receberam informações sobre o adolescente que estava na garupa da moto.

Os PMs fizeram ronda na região e o encontraram próximo da praça do Bairro São João. Ao fazer a abordagem, os policiais encontraram crack, maconha e cocaína. O adolescente foi apreendido. O comparsa dele foi procurado pelos policiais, mas não foi encontrado.