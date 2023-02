Homem tem crise de ciúmes e mata o namorado a facadas

Casal tinha relação conturbada, disse o autor do crime aos policiais (foto: Câmara Municipal de Frei Inocêncio)





Um homem, de 45 anos, matou a facadas o próprio namorado, de 38, na comunidade de Córrego Eldorado, na Zona Rural de Frei Inocêncio, na região do Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local do crime , o autor estava abraçado ao corpo da vítima. Ele admitiu o crime para os agentes.





De acordo com a corporação, o homem disse que estava com o namorado em um bar. Só que em determinado momento, na madrugada desta sexta-feira (10/02), a vítima começou a provocar o autor, dizendo que ele estava de olho em um rapaz que frequentava o estabelecimento.





Ele disse aos policiais que ficou nervoso e começou uma discussão com o namorado. Só que o bate-boca virou agressão física e as facadas.

A vítima morreu na hora.





Relacionamento conturbado





Na conversa com os policiais militares, o autor do crime disse que morava com a vítima há sete anos. No entanto, relatou que o relacionamento era complicado, com muitas brigas, principalmente após beber e consumir drogas.





O homem falou também que foi ferido com uma facada em uma das brigas. Com a confissão, ele foi preso e levado para a delegacia.