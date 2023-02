Taxista é encontrado morto dentro de porta-malas em Ituiutaba

Polícia Civil abriu inquérito paa investigação do caso (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil investiga a causa da morte de um taxista, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O corpo do trabalhador foi encontrado com ferimentos no porta-malas de um carro, próximo à rodovia MG-154. O caso é tratado como homicídio, mas as causas ainda são misteriosas.