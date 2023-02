Homem é preso com submetralhadora em Sabará

Homem é preso em Sabará com uma submetralhadora (foto: Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Militares do Gepar (Grupamento Especializado em Patrulhamento em Áreas de Risco) do 61º BPM prenderam um homem com uma submetralhadora na tarde de ontem (9), em Sabará.

Foi encontrado com o criminoso uma submetralhadora calibre .380, carregada com 20 munições. O homem disse aos militares que a arma seria usada para segurança contra desafetos do bairro.

O suspeito já é conhecido no meio policial por ser reincidente na prática de crimes. Ele, inclusive, já foi preso no bairro Itacolomi por posse ilegal de arma de fogo.

*estagiário sob supervisão de Fernanda Borges