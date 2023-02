Marceneiro que não entregava móveis é preso em BH; prejuízo é de R$ 10 mil

O suspeito recebia parte ou a totalidade dos pagamentos e não entregava os produtos e nem respondia os clientes (foto: Foto: Divulgação/PCMG)





Um marceneiro, de 35 anos, suspeito de estelionato em Belo Horizonte e região metropolitana, foi preso na última quarta-feira (8). A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está a cargo das investigações e apresentou detalhes sobre o caso na manhã de hoje (10).









De acordo com a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova, 13 vítimas já foram identificadas. A delegada responsável pelas investigações revelou que o suspeito fazia proposta de fabricação de móveis planejados com orçamento abaixo do mercado e não entregava os produtos.













Ainda segundo as apurações, o homem oferecia o serviço de marcenaria e recebia parte ou o valor total do combinado de forma antecipada. Com as quantias recebidas, o marceneiro não entregava os móveis no prazo combinado e se esquivava dos clientes. Ele chegava a bloquear os contatos no Whatsapp, que era sua principal ferramenta de comunicação.





O prejuízo estimado pelas investigações é de cerca de R$ 10 mil. A delegada também realizou um perfil das vítimas e segundo apurado, elas se interessavam por conta do baixo valor do orçamento feito pelo suspeito. "As vítimas têm poder aquisitivo diverso, mas, a maioria, mais baixo. São pessoas que fizeram um esforço muito grande para adquirir o móvel planejado. Muitas vezes, o valor pago equivale a cerca de 60%, 70% do valor mensal de remuneração das vítimas", afirmou Wanessa.





Segundo a Polícia Civil, as investigações vão continuar e outras vítimas poderão ser descobertas. A delegada ressalta que se alguma pessoa tiver sido vítima do golpe pode procurar qualquer unidade da corporação para fazer o registro da ocorrência.





O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder pelo crime de estelionato praticado de forma reiterada.