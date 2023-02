PM faz operação de combate a explosão de caixas eletrônicos em Minas

A ação aconteceu nas cidades de Oliveira, Carmo da Mata e São Francisco de Paula (foto: PMRv/Divulgação)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizou a Operação Impacto para combater o crime de explosão de caixas eletrônicos na Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo a PMRv, a ação aconteceu na noite dessa quinta-feira (9/2), nas cidades de Oliveira, Carmo da Mata e São Francisco de Paula.





Ao menos cinco viaturas participaram da operação que só terminou na manhã desta sexta-feira.

O foco dos policiais são as organizações que compõem o chamado “novo cangaço”, uma modalidade de assaltos que tem aterrorizado cidades pequenas do interior de todo o país.

O crime é cometido por quadrilhas voltadas ao roubo de estabelecimentos bancários ou instituições de valores.

A agressividade e o foco em cidades menores, do interior, fizeram com que os assaltos fossem associados ao cangaço, antiga forma de banditismo nos sertões brasileiros.

Casos em Minas

Em setembro, um homem foi preso suspeito de envolvimento com explosão de caixas eletrônicos. Ele foi detido na MG-050, em Alpinópolis, Sudoeste de Minas.

Em julho, a Polícia Militar prendeu cinco homens que seriam membros de uma quadrilha especializada em roubos de caixas eletrônicos. Eles tentaram fugir após a abordagem dos agentes e foram localizados em um matagal em Santo Antônio do Monte, na Região Oeste do estado.

Em junho, bandidos armados atacaram uma agência bancária em Itajubá, no Sul de Minas. Em setembro, uma operação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Científica dos estados do Paraná e de São Paulo terminou com a prisão de 17 pessoas, suspeitas de envolvimento em ataques a bancos pelo país, incluindo a do Sul de Minas.