Homem é preso suspeito de vandalizar agência bancária

Agência da Caixa vandalizada fica na Savassi, Região Centro-Sul de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press (30/04/2020))

Um homem foi preso suspeito de vandalizar uma agência da Caixa Econômica Federal, na madrugada desta sexta-feira (22/07), na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe patrulhava a região quando um alarme disparou. A viatura foi em direção ao barulho e encontraram as luzes da agência acesas e um homem no interior com um objeto metálico na mão.

O invasor atingiu um caixa eletrônico e, além do alarme, uma cortina de fumaça foi acionada.

Com a chegada dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi cercado.

Ao ser preso, ele contou aos militares que tinha pendências para resolver, que sua filha tinha sido sequestrada e que ela sofreu “covardia”.

De acordo com a PM, as falas do homem não tinham coerência e ele aparentava estar com algum transtorno mental.

O homem foi preso e levado para a Polícia Federal, que vai investigar a ação criminsa.