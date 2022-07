Polícia encontra corpo com sinais de tortura no Vale do Jequitinhonha

Polícia Civil investiga o caso (foto: PCMG-DIVULGAÇÃO )

O corpo de um homem foi encontrado parcialmente enterrado em uma vala coberta de pedras na comunidade do Cilindro, em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, nesta sexta-feira (21/7).A vítima é Vinícius da Conceição Moreira Dutra, de 41 anos, desaparecido há oito dias. A família realizou a identificação do cadáver, que coincidiu com as análises da perícia técnica.A investigação da Polícia Civil indica que Vinícius teria sido sequestrado, torturado e morto por integrantes de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas na região. Os bandidos estariam em busca de informações sobre um grupo rival.Vinícius sumiu no 13 de julho, quando familiares o viram sair de casa conduzindo o próprio carro por volta das 14h. No mesmo dia, o automóvel do homem foi encontrado queimado.De acordo com a Polícia, Vinícius Dutra tinha ficha criminal com uma ocorrência de posse de drogas para uso pessoal. Ele trabalhava como técnicos em aparelhos celulares.