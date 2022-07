Criminosos assaltam e atiram dentro de supermercado em Pouso Alegre

Portal Terra do Mandu

Assalto assustou clientes e funcionários em Pouso Alegre (foto: Redes Sociais)

Homens armados assaltaram um supermercado no bairro São Cristóvão, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na tarde desta quinta-feira (21/7). Houve tiros e correria de funcionários e clientes. A Polícia Militar segue no local e nos bairros vizinhos procurando os suspeitos.

11:49 - 10/07/2022 Vigilante de velório desmaia ao ser agredido durante assalto Terra do Mandu conversou com o diretor do supermercado, que contou que o estabelecimento conta com um cofre inteligente, que só consegue ser aberto por pessoa própria. Com isso, os criminosos fugiram a pé levando apenas dinheiro de troco, cerca de R$ 400, deixando uma moto para trás. O assalto aconteceu por volta das 16h. O portalconversou com o diretor do supermercado, que contou que o estabelecimento conta com um cofre inteligente, que só consegue ser aberto por pessoa própria. Com isso, os criminosos fugiram a pé levando apenas dinheiro de troco, cerca de R$ 400, deixando uma moto para trás.

O detalhe é que o supermercado fica muito próximo do Batalhão da Polícia Militar. Uma testemunha, que havia acabado de passar por um dos caixas, contou que precisou se esconder com a filha de 9 anos que estava com ela.



“Eu estava na porta esperando (carro de aplicativo) para ir embora, quando eu escutei os gritos, de 'assalto', 'me dá dinheiro', algo assim. Primeira reação que eu tive foi de correr para a lateral do mercado, onde tem uns caixas eletrônicos, deitei ela (a criança) no chão, deitei em cima dela, foi a conta de fazer isso e eu escutei uns três tiros lá de dentro”, contou a testemunha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois haviam pessoas assustadas, mas confirmou que não há feridos. A ocorrência está em andamento.

