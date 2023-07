Carro capota no Bairro Funcionários, em BH

Rua Gonçalves Dias, altura do número 50, no Bairro Funcionários, região Centro-sul de Belo Horizonte, foi o local de um acidente inusitado na manhã desta quarta-feira (19/7).



Carlos Henrique, motorista do Uno placa PUM 2773, estava com a mulher no carro, procurando o endereço de um médico, em baixa velocidade. Ele conta que distraiu-se olhando os números, bateu em um carro estacionado e o dele capotou, ficando de rodas para o ar.









Imediatamente, Vitor saiu do carro para acudir os ocupantes do outro veículo. “Felizmente, eles estavam de cinto de segurança e nada sofreram. Mas sinceramente, não dá para entender o que aconteceu, pois ele - referindo-se a Carlos - estava muito devagar”.





Depois de ajudar a mulher de Carlos a sair do veículo, os dois motoristas começaram a conversar e foram, juntos, verificar o que tinha acontecido. Dava pra notar que havia um pequeno amassado no para-lamas direito do Uno e a roda estava desalinhada.





A mulher de Carlos Henrique, inclusive, deixou o local e foi para a consulta médica que tinha, bem próximo do local. “Eu apenas estava procurando o número do prédio do médico. Não sei o que aconteceu”, contou Carlos Henrique.





Com a chegada do guincho, para desvirar o Uno e colocá-lo num reboque, a rua teve de ser interditada pelo BHTrans, operação que demorou pouco tempo.