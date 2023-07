Homem é encontrado morto com marcas de tiros

432

Homem foi encontrado morto em Contagem, na Grande BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Mistério na morte de um homem, cujo corpo foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (19/7), com marcas de tiros, em uma rua do bairro Industrial, em Contagem. A vítima ainda não foi identificada.A Polícia Militar (PM) foi acionada por um morador que viu o corpo no chão. Ao chegarem no local, a vítima estava caída de barriga para baixo, já morta. Ele não foi identificado por nenhum residente da região.Os policiais encontraram 11 cápsulas de munição próximas ao corpo. O homem foi atingido com disparos na região da cabeça, pernas e costas. Ainda não foi possível contabilizar os disparos contra a vítima.A perícia identificou diversas tatuagens no corpo da vítima, entre elas uma carpa no tronco e um palhaço na perna direita. O homem aparenta ter aproximadamente 35 anos.

Ninguém ainda foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia de Contagem.



A Polícia Civil irá investigar o caso.