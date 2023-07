Homem é eletrocutado e tem 80% do corpo queimado na Grande BH

432

Samu chegou a ser acionado, mas óbito foi constatado no local (foto: Pexels / Reprodução) Um homem de 34 anos foi eletrocutado ao encostar uma barra de ferro na rede elétrica, no fim da manhã desta terça-feira (18/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na Rua Rio Lambari, no Bairro Guadalajara.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teve mais de 80% do corpo queimado, incluindo as vias aéreas. Até o momento não há informações sobre o que ele fazia em cima da laje do imóvel antes de ser eletrocutado.









A Cemig foi acionada para desenergizar a rede elétrica e a Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia.