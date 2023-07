Lojas Daiso chegam a Minas e BH

432

A empresa tem mais de 5 mil lojas, espalhadas por 28 países, e vende desde a guloseimas a até eletrônicos (foto: Reprodução/Instagram) A franquia japonesa Daiso inaugura nesta semana suas duas primeiras unidades mineiras, em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (18/7), a loja do Shopping Del Rey abre suas portas, e na quarta (19/7), a do Shopping Estação começa a receber clientes.





O sucesso com o público femino jovem concedeu às lojas uma parceria com o estúdio Sanrio, que detém desenhos como HelloKitty, Gudetama e Aggretsuko. Os personagens estampam canecas, formas para biscoitos, necessaires, fios dentais, bolsas e hashis. A empresa tem mais de 5 mil lojas, distribuídas em 28 países. Daiso significa “grandes criações” em japonês, e a franquia oferece uma ampla variedade de produtos de cozinha, acessórios, decoração, papelaria, maquiagem e diversos.O sucesso com o público femino jovem concedeu às lojas uma parceria com o estúdio Sanrio, que detém desenhos como HelloKitty, Gudetama e Aggretsuko. Os personagens estampam canecas, formas para biscoitos, necessaires, fios dentais, bolsas e hashis. A empresa tem mais de 5 mil lojas, distribuídas em 28 países.





Além dos itens nipônicos, a loja também vende itens de utilidades gerais e todas as categorias, que abrem espaço para eletrônicos, brinquedos e alimentos, podem ser adquiridos nas lojas físicas ou por meio de compras online no site da franquia. A Daiso entrega produtos para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata