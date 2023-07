Pode voltar a chover em Belo Horizonte; confira previsão para próximos dias

Pode voltar a chover em Belo Horizonte nesta quarta-feira (18/7). A previsão para a capital e outras regiões de Minas Gerais é céu parcialmente nublado a nublado com presença de chuvas isoladas. As precipitações devem ocorrer, de preferência no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata mineira.

Conforme a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima prevista para a cidade é de 16ºC e a máxima de 27ºC. Além disso, com a possibilidade de chuva durante a tarde, a umidade relativa do ar minima ficará em torno de 40%.

No restante do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem variar entre 7ºC e 34ºC. Na região Central e na faixa Leste de Minas haverá aumento da nebulosidade, o que vai fazer com que as temperaturas máximas caiam, principalmente a partir de quinta-feira (20/7).