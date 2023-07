Maior rua de BH tem mais de 10km e a menor, só 9 metros

432

Sabia que a maior avenida de Belo Horizonte está num cartão-postal internacional, enquanto a rua mais extensa da capital mineira poucos conhecem ou visitaram? Neste episódio do Sabia Não, Uai!, série especial sobre curiosidades e histórias de Minas Gerais, vamos te mostrar alguns fatos inusitados sobre a capital mineira.

São tantos caminhos e vias extensas, que a gente passa a se questionar: nos 331,354km² de BH, qual é a maior avenida que passa pela cidade? Muitos acreditam que é a Avenida do Contorno, uma das principais rotas que delimita a capital mineira. Mas estão enganados.



Maiores avenidas de Belo Horizonte

A tão conhecida Contorno, que torneia os bairros da Região Centro-Sul, é a terceira no ranking de extensão, com 11,86 quilômetros. A via só perde para a Avenida Teresa Cristina, que com 12,28km ocupa o segundo lugar, e a avenida que circula a Lagoa da Pampulha, Otacílio Negrão de Lima, que detém a maior extensão, com 18,54km.





Já a menor avenida de BH é a Brigadeiro Antônio Cabral, no Dona Clara, com apenas 42,42 metros. Ela é difícil de encontrar até com a ajuda do Google Maps e foi preciso digitar a latitude e a longitude de seu cadastro para encontrar o local exato, que fica perto do encontro da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Sebastião de Brito.

Maiores e menores ruas de BH





A Padre Argemiro Moreira, na Região Nordeste, próxima ao Rio das Velhas, é a mais comprida de BH, com 10,68km de extensão, maior até que algumas avenidas.

Rua Padre Pedro Pinto (sem data), próxima ao acesso ao Bairro Mantiqueira (foto: Reprodução)

A segunda maior avenida de BH é a Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova. A rota, que tem 5,28 quilômetros de extensão, existe antes mesmo de BH ser fundada. E ela fazia parte do antigo caminho que os tropeiros realizavam quando a região era conhecida como Curral del Rei. Essa história a gente contou na segunda temporada do Sabia Não, Uai!.



Venda Nova: mais antiga do que Belo Horizonte

A origem dos nomes das ruas de BH Em relação às ruas, a menor é a São Pedro, no Horto, tem oficialmente só 9 metros de extensão, apesar de, na prática, ter um pouquinho mais. As mais estreitas de Belo Horizonte, as ruas Lira (Santa Lúcia) e Dionísio (Jardim Leblon) têm apenas 1,1 metro de largura, o que é bem menor do que muitos becos da capital mineira.

Quando instituída a nova capital, em 1897, a estrutura de BH foi considerada inovadora e positivista. Esse pensamento espalhou-se desde o nome das ruas até suas distribuições, pensadas para ajudar os moradores. E, apesar de ter sofrido algumas mudanças, Belo Horizonte mantém até hoje muito de sua essência.





"Os nomes dos logradouros foram escolhidos pela Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), em consonância com a lógica positivista que norteou a concepção, planejamento e construção de Belo Horizonte", explica o professor e especialista em geografia urbana Alessandro Borsagli. Por isso que os nomes, devidamente organizados, facilitavam uma melhor compreensão das vias traçadas.



O traçado de BH em números:

Alamedas: 71

Avenidas: 336

Becos: 3.022

Estradas: 18

Praças: 974

Rodovias: 7

Ruas: 12.304

Travessas: 332

Trevos: 17

Trincheiras: 16

Túneis: 12

Vias de pedestre: 469

Viadutos: 125

As ruas que compõem o interior da Avenida do Contorno ganharam nomes de estados, cidades, etnias indígenas e rios. Cada uma respeitando um sentido específico no mapa. As vias que receberam nomes dos estados brasileiros se cruzam com os nomes das etnias indígenas. Segundo Borsagli, isso demonstra uma atenção com a cultura oriunda marcada em nossos costumes e uma tentativa de reparação.





"Pode ser entendido como a busca pelo entrelaçamento entre os estados, de fronteiras bem definidas e as tribos indígenas, verdadeiros donos do território brasileiro e sistematicamente dizimados ao longo de nossa história. Talvez a CCNC buscasse uma redenção perante às atrocidades cometidas nos períodos colonial e imperial", comenta o geólogo.





