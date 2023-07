Bar carioca em BH, Redentor comemora 20 anos com novo cardápio

687

Para acompanhar o chope, o bar criou o bolinho cervejeiro, com recheio de linguiça de pernil moída, malte, especiarias e queijo minas (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

O Redentor nasceu da vontade de trazer a cultura do chope para o belo-horizontino. “Pouquíssimas casas vendiam chope de alto padrão, até hoje é assim, na verdade. Essa especialidade é coisa rara em BH. O mineiro está mais acostumado a tomar cerveja”, comenta Daniel Ribeiro, filho de um dos fundadores, Fausto Dias, que está no ramo há 40 anos e já abriu 18 estabelecimentos na cidade.





Essa proximidade com o chope era importante para reforçar o espírito carioca do bar. Na época, os sócios ficaram impressionados ao saber que o Rio de Janeiro vendia mais canecas do que todos os outros estados juntos. De qualquer forma, eles sempre acreditaram no frescor, leveza e cremosidade da bebida. Fizeram cursos, visitaram bares e investiram em treinamento para oferecer a melhor experiência em BH.





Panturrilha de porco glaceada no molho de cerveja preta com pirão de queijo canastra e couve crocante: o cardápio tem pratos para compartilhar (foto: Victor Schwaner/Divulgação)



O movimento no bar também interfere na qualidade da bebida. Sabe por quê? Quanto mais se aciona a torneira, mais frequente será a reposição, o que garante um sabor sempre fresco. Então, podemos dizer que o Redentor fica lotado porque tem chope bom e, ao mesmo tempo, tem chope bom porque fica lotado. Novos barris chegam todos os dias para dar conta da sede de chope.



Como o chope não é pasteurizado (contém moléculas vivas), precisa “descansar” por um dia na câmara fria. “Além da torneira e do gás especiais, precisamos ter um ser humano especial na chopeira, muito experiente, que saiba tirar o chope dentro do padrão, com o creme na medida certa, mesmo com a casa lotada”, aponta Daniel, acrescentando a importância dos garçons nesse caminho do copo até a mesa.O movimento no bar também interfere na qualidade da bebida. Sabe por quê? Quanto mais se aciona a torneira, mais frequente será a reposição, o que garante um sabor sempre fresco. Então, podemos dizer que o Redentor fica lotado porque tem chope bom e, ao mesmo tempo, tem chope bom porque fica lotado. Novos barris chegam todos os dias para dar conta da sede de chope.

O clima descontraído nos faz sentir de frente para o mar. Lá é um lugar tão democrático quanto as praias cariocas. Daniel fica feliz de ver que o cliente de bermuda e chinelo convive bem com o de terno e gravata, assim como os mais velhos se misturam, em harmonia, aos mais jovens. Muitos são frequentadores assíduos e formam o que eles chamam de comunidade. É o chope promovendo encontros.





Gelo na cerveja? Invenção de mineiro resfria instantaneamente a bebida

Agora planejam expandir para o outro lado, na Rua Fernandes Tourinho. A nova casa, ainda sem data de inauguração, terá o nome de Quiosque do Redentor, com comida de estufa e as famosas batidas.



No início, a varanda era o espaço mais cobiçado. Com o tempo, os clientes foram desejando ocupar a calçada. Na pandemia, veio o parklet. O movimento era tanto que eles abriram ao lado, na Rua Sergipe, o Moema, com o mesmo chope e o mesmo astral, mas pratos inspirados na cozinha paulistana.Agora planejam expandir para o outro lado, na Rua Fernandes Tourinho. A nova casa, ainda sem data de inauguração, terá o nome de Quiosque do Redentor, com comida de estufa e as famosas batidas.

O camafeu de camarão com requeijão cremoso, servido com molho de moqueca, traz o sabor do mar (foto: Victor Schwaner/Divulgação)



Desde criança, Daniel acompanhava o pai nos negócios e entrou como sócio em 2011 (hoje são só os dois). Além da cultura do chope, ele enxerga que o Redentor trouxe para BH a excelência no serviço. O que faz com que seja um clássico da cidade. “Aqui é um lugar que as pessoas têm segurança de indicar, porque sabem que vão ser atendidos com sorrisos, podem relaxar, ter bons momentos, se sentir em casa, e ainda vão encontrar comida boa e com preço justo.”

Os 20 anos chegaram com novo chef, Fabiano Braga, e novos pratos. Logo na primeira página do cardápio, está escrito: “experimente e nos diga o que achou”. Os clientes é que vão decidir se as novidades devem ou não permanecer no cardápio. No mês que vem, uma nova leva de pratos chega e a brincadeira continua.





Para acompanhar o chope, eles criaram o bolinho cervejeiro, com recheio de linguiça de pernil moída, malte, especiarias e queijo minas. Também entrou no cardápio o camafeu de camarão com requeijão cremoso, servido com molho de moqueca, que traz o sabor do mar. Já a pancetta foi aprimorada para ficar mais suculenta e crocante. Os cubos de barriga de porco devem ser mergulhados no molho de pimenta dedo-de-moça defumado.





Entre os pratos para compartilhar, destaque para a panturrilha de porco glaceada no molho de cerveja preta com pirão de queijo canastra e couve crocante e o corte bovino denver steak com batata rústica, aioli de páprica e chimichurri.





A pancetta foi aprimorada para ficar mais suculenta e crocante (foto: Victor Schwaner/Divulgação)



Os clientes antigos podem ficar tranquilos, porque os clássicos seguem no cardápio, a começar pelas disputadas empadinhas. Duas vezes por noite, o sino bate para avisar que a fornada está saindo. Os recheios variam entre frango com catupiri e camarão ao creme, mas a ideia agora é ter mais um sabor a cada semana.

Os pastéis de feira também entram na categoria dos sucessos (Fausto vem de experiências com as pastelarias Pop Pastel e Pop Kid), assim como o “Jabá porta bandeira”, com carne seca desfiada com cebola na farinha e manteiga de garrafa derretida, e a “Maminha da Carol”, com molho cerveja preta, creme de cebola e pão francês.





Chope é a bebida mais vendida, mas, nesta nova fase, o Redentor também quer ser conhecido como o bar que tem a melhor caipi da cidade. “A caipi é uma bebida muito brasileira e o Redentor é um bar muito brasileiro, então acho que combina bastante com a nossa proposta.”





O mixologista Tiago Santos criou seis sabores que fogem do tradicional e podem ser feitos com cachaça ou vodca. São eles: morango com cereja amarena, lichia com tangerina e limão, tangerina com gengibre e hortelã, caju com limão siciliano, abacaxi com capim limão e uva verde com manjericão.

Serviço

Rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi

(31) 3568-8469

Belo Horizonte não está tão longe assim do litoral. Em uma movimentada esquina da Savassi, o espírito carioca se materializa, promovendo encontros regados a chope e petiscos. É como estar sentado no calçadão, de frente para a praia. Ali funciona o ensolarado Redentor, que lançou cardápio para comemorar seus 20 anos. Famoso pelo chope, o bar também quer fazer história com as caipis.